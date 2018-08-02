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    Более 20 детей пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Пакистане

    Состояние по меньшей мере двух школьников врачи оценивают как критическое© Flickr

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 ребенка пострадали при столкновении школьного автобуса с грузовиком в провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Инцидент произошел в окрестностях города Пешавар. Вскоре после аварии дети были доставлены в больницы, где им была оказана медицинская помощь. Не менее девяти из них были госпитализированы. Состояние по меньшей мере двух школьников врачи оценивают как критическое.

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