​Более 20 человек пропали без вести при обрушении моста в Индии

Баку. 3 Августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 22 человека считаются попавшими без вести при обрушении моста на шоссе Мумбаи - Гоа в Индии, произошедшем минувшей ночью из-за мощных ливней.

Как передает Report, об этом сообщает в среду телеканал NDTV.

Как рассказали свидетели происшествия, трагедия произошла в районе города Махад на западе Индии. Разлившаяся от мощных муссонных ливней река Савитри подмыла опору старого моста, и его секция рухнула. В этот момент на мосту находились несколько автомобилей и два автобуса, которые оказались в воде.

По словам свидетелей, пытавшиеся спастись люди были унесены сильным потоком. СМИ отмечают, что число пропавших без вести может вырасти.

С рассветом спасатели начали поиски, проведение операции затруднено из-за продолжающегося ливня. Местные власти также заявили, что попытаются восстановить движение на этой важной трассе как можно скорее.