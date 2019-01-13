Более 20 человек пострадали во Франции в ходе протестов "жёлтых жилетов"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В результате субботних протестов «жёлтых жилетов» по всей Франции пострадали 24 человека.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

Сообщается, что 22 раненых находятся в состоянии средней тяжести, двое – в тяжёлом.

Как уточняет телеканал BFMTV, всего с начала протестов «жёлтых жилетов» 10 человек погибли и более 1600 получили ранения. Среди пострадавших также есть журналисты.

«Жёлтые жилеты» 12 января провели манифестации на улицах Парижа и других французских городов в девятый раз. Обычно они сопровождаются беспорядками и столкновениями. В субботу на акции протеста вышли 84 тысячи человек, было задержано 240 участников протестов.