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    Более 20 человек пострадали во Франции в ходе протестов "жёлтых жилетов"

    В результате субботних протестов «жёлтых жилетов» по всей Франции пострадали 24 человек

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В результате субботних протестов «жёлтых жилетов» по всей Франции пострадали 24 человека.

    Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщили в МВД страны.

    Сообщается, что 22 раненых находятся в состоянии средней тяжести, двое в тяжёлом.

    Как уточняет телеканал BFMTV, всего с начала протестов «жёлтых жилетов» 10 человек погибли и более 1600 получили ранения. Среди пострадавших также есть журналисты.

    «Жёлтые жилеты» 12 января провели манифестации на улицах Парижа и других французских городов в девятый раз. Обычно они сопровождаются беспорядками и столкновениями. В субботу на акции протеста вышли 84 тысячи человек, было задержано 240 участников протестов.

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