​Более 20 человек пострадали в результате взрыва в кафе на юге Китая

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одном из кафе в провинции Юньнань на юге КНР.
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в местной полиции.
Взрыв прогремел утром в одном из кафе города Куньмин. Причиной взрыва стало неправильное обращение с газовым баллоном.
После случившегося на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции, спасатели, а также представители местной администрации.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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