Более 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек получили ранения из-за взрыва, который произошёл в здании в одном из центральных кварталов Парижа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные префектуры Парижа.

Отмечается, что состояние двух человек — критическое.

На место взрыва прибыли пемьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Rue de Trévise, aux côtés du Premier ministre, du procureur de Paris, du @prefpolice et de la Maire de la capitale.

Plus de 200 @PompiersParis sont engagés dans les opérations de secours.

Le bilan s’annonce lourd.

Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches. pic.twitter.com/bg8n5bCpi8 — Christophe Castaner (@CCastaner) January 12, 2019

***12:43

В центре Парижа прогремел взрыв, передает report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местной полиции, инцидент произошел на улице Тревиз.

В столичной префектуре подтвердили появившиеся в СМИ сведения о том, что в результате взрыва есть пострадавшие.

По данным телеканала BFM, пострадавших много, возможно, как минимум один человек погиб - но подтверждений этому пока нет. Взрыв произошел в местной булочной. Причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время в здании возник сильный пожар. Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы газа.

В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Улица Тревиз находится в северной части парижского центра, выше Больших бульваров.

Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов "желтых жилетов" - граждан, недовольных ростом цен и налогов.