Более 20 человек пострадали в результате взрыва газа в Париже - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек получили ранения из-за взрыва, который произошёл в здании в одном из центральных кварталов Парижа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные префектуры Парижа.

Отмечается, что состояние двух человек — критическое.

На место взрыва прибыли пемьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Rue de Trévise, aux côtés du Premier ministre, du procureur de Paris, du @prefpolice et de la Maire de la capitale.

Plus de 200 @PompiersParis sont engagés dans les opérations de secours.

Le bilan s’annonce lourd.

Mes premières pensées vont aux blessés et leurs proches. pic.twitter.com/bg8n5bCpi8