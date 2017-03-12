Более 20 человек пострадали на митингах в Батуми

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ У здания управления полиции в Батуми стихийно возник митинг с требованием освободить задержанных.
Как передает Report, в результате столкновений полиции и митингующих, по словам министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе, за медицинской помощью обратились 22 участника стихийного митинга, в том числе 6 правоохранителей.
Ранее сообщалось, что сотни участников стихийного митинга совершили попытку прорваться во двор здания главного управления полиции Аджарии.
Ситуация в Батуми обострилась после задержания патрульными полицейскими двух водителей, которые, утверждая свою правоту, категорически отказались платить штрафы. Стражи порядка применили силу. Кроме того, были задержаны еще четверо местных жителей.
News DepartmentАвтор новости
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