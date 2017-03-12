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    Более 20 человек пострадали на митингах в Батуми

    Ситуация в Батуми обострилась после задержания патрульными полицейскими двух водителей

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ У здания управления полиции в Батуми стихийно возник митинг с требованием освободить задержанных.

    Как передает Report, в результате столкновений полиции и митингующих, по словам министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе, за медицинской помощью обратились 22 участника стихийного митинга, в том числе 6 правоохранителей.

    Ранее сообщалось, что сотни участников стихийного митинга совершили попытку прорваться во двор здания главного управления полиции Аджарии.

    Ситуация в Батуми обострилась после задержания патрульными полицейскими двух водителей, которые, утверждая свою правоту, категорически отказались платить штрафы. Стражи порядка применили силу. Кроме того, были задержаны еще четверо местных жителей.

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