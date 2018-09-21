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    Более 20 человек погибли во время оползня на Филиппинах

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Оползень на Филиппинах, спровоцированный тайфуном "Мангхут", унес жизни 22 человек, десятки людей числятся пропавшими без вести. 

    Как передает Report со ссылкой на ABS-CBN, оползень сошел 20 сентября в результате проливных дождей. 

    Пострадали постройки в городе Нага провинции Себу, под мокрым слоем земли оказались замурованы несколько десятков человек. Спасатели приступили к разборам завалов в тот же день. Отмечается, что около 60 человек еще остаются в ловушке, их судьба неизвестна.

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