Более 20 человек погибли во время оползня на Филиппинах

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Оползень на Филиппинах, спровоцированный тайфуном "Мангхут", унес жизни 22 человек, десятки людей числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ABS-CBN, оползень сошел 20 сентября в результате проливных дождей.

Пострадали постройки в городе Нага провинции Себу, под мокрым слоем земли оказались замурованы несколько десятков человек. Спасатели приступили к разборам завалов в тот же день. Отмечается, что около 60 человек еще остаются в ловушке, их судьба неизвестна.