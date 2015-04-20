Более 20 человек погибли в столкновениях между ополчением курдов и ИГ

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Более 20 человек погибли и свыше 22 получили ранения в понедельник во время ожесточенных боев между курдским ополчением "пешмерга" и боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), которые предприняли попытку захватить курдские деревни южнее города Киркук. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщил новостной портал "Асват аль-Ирак" (Голоса Ирака).

По информации портала, бойцы "пешмерга" отразили нападение исламистов на районы Вара и Даук южнее Киркука, в результате ожесточенных столкновений курдское ополчение потеряло убитыми пять человек, а ИГ - пятнадцать.

Как сказал порталу представитель Национального союза Курдистана, боевики ИГ предприняли попытку вернуть контроль над тремя курдскими деревнями, которые в минувшую субботу освободило ополчение.





