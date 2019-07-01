Более 20 человек погибли в результате нападения на деревню в Мали

По меньшей мере 23 человека погибли, 300 пропали без вести в результате атаки вооруженных людей на деревню пастухов народа фулани в центральной части Мали.

Как передает Report со ссылкой на агентство Рейтерс, об этом сообщил мэр города Уонкоро (Ouenkoro) Харуна Санкаре (Harouna Sankare).

По информации, атака произошла в воскресенье. Впоследствии нападавшие совершили атаки на еще одну деревню пастухов фулани. Но когда они пришли в деревню, ее жители успели уйти оттуда.

"Так как они не нашли никого (в деревне Биди), они сожгли деревню и напали на скот", - заявил Санкаре.