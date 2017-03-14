Более 20 человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека погибли в населенных пунктах к северу от крупнейшего города Мьянмы Янгона в результате произошедшего там накануне землетрясения магнитудой 5,1.

Как передает Report, об этом сoобшает ТАСС со ссылкой на местное Министерство социального обеспечения, оказания помощи и переселения.

Там сообщили, что в результате землетрясения имеются многочисленные разрушения.

Ущерб причинен и центральным районам Янгона.