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    Более 20 человек погибли в результате землетрясения в Мьянме

    В результате землетрясения имеются многочисленные разрушения© Courtesy İmage

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека погибли в населенных пунктах к северу от крупнейшего города Мьянмы Янгона в результате произошедшего там накануне землетрясения магнитудой 5,1.

    Как передает Report, об этом сoобшает ТАСС со ссылкой на местное Министерство социального обеспечения, оказания помощи и переселения.

    Там сообщили, что в результате землетрясения имеются многочисленные разрушения. 

    Ущерб причинен и центральным районам Янгона.

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