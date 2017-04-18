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    Более 20 человек погибли в результате падения автобуса в ущелье в Филиппинах

    Многие получили ранения

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Как минимум 24 человека погибли, многие получили ранения в результате того, что пассажирский автобус упал в ущелье на севере Филиппин.

    Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуа.

    Как сообщила полиция, автобус с 50 пассажирами упал в ущелье около 11:00 утра по местному времени в деревне Капинталан города Карранглан в провинции Нуэва-Эсиха севернее Манилы.

    Автобус следовал в провинцию Южный Илокос, когда он упал в ущелье глубиной 90 футов.

    По словам очевидцев, авария произошла, когда автобус превысил скорость.

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