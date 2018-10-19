 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Более 20 человек погибли в результате ДТП на севере ЮАР - ВИДЕО

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Свыше 20 человек погибли в пятницу результате ДТП с участием нескольких машин в провинции Лимпопо на севере ЮАР.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственная телекомпания SABC.

    Трагедия произошла на трассе N1 между населенными пунктами Модимолле и Мокхопонг. По словам официального представителя полиции Лимпопо Моаце Нгоепе, пассажирский микроавтобус, внутри которого находилось 22 человека, во время движения перевернулся и протаранил несколько машин. Точное число погибших и травмированных пока неизвестно. В настоящее время участок где произошло ДТП, перекрыт, на месте происшествия продолжают работать спасатели.

    Как сообщалось ранее, по меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП недалеко от столицы Афганистана Кабула.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi