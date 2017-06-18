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    Более 20 человек погибли в Йемене в результате авиаудара аравийской коалиции

    В результате атаки еще один человек получил ранение© Courtesy İmage

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 мирных жителя стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Саада на севере Йемена.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило агентство Saba.

    По его информации, трагедия произошла в субботу вечером. Удар был нанесен по рынку Эль-Машнак в районе Шада, расположенном на границе с королевством. В результате атаки еще один человек получил ранение.

    В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.

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