Более 20 человек погибли в Йемене в результате авиаудара аравийской коалиции

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 мирных жителя стали жертвами бомбардировки ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией в провинции Саада на севере Йемена.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило агентство Saba.

По его информации, трагедия произошла в субботу вечером. Удар был нанесен по рынку Эль-Машнак в районе Шада, расположенном на границе с королевством. В результате атаки еще один человек получил ранение.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.