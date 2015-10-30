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    ​Более 20 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в Багдаде

    Десятки людей получили ранения

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ В Багдаде в результате обстрела лагеря беженцев погибли 23 человека, в том числе одна женщина. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом  заявил представитель вооруженных сил Ирака.

    Десятки людей получили ранения. По словам Шахина Гобади, пресс-секретаря "Организации моджахедов иранского народа" (Моджахедин-э-Халк), по меньшей мере 80 ракет попали в лагерь.

    Агентство ООН по делам беженцев выступило с резким осуждением произошедшего и призвало привлечь к ответственности виновных. На данный момент никто не взял на себя ответственность за нападение.

    Власти Ирака выясняют, были ли целью именно диссиденты из Ирана.

    В ночь на пятницу стало известно, что по базе, где размещаются находящиеся в изгнании члены иранской оппозиционной "Организации моджахедов иранского народа", было выпущено несколько ракет.

    Это не первое нападение на Моджахедин-э-Халк. В частности, несколько лет назад лагерь неоднократно подвергался ракетным обстрелам. Бойцы Моджахедин-э-Халк обвиняли в атаках власти Ирака.

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