​Более 20 человек погибли при крушении лодки у берегов Мьянмы

Баку. 20 Апреля. REPORT.AZ/ Более 20 человек, включая детей, погибли в результате крушения лодки у берегов Мьянмы.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН в стране Пьерра Перона.

По данным агентства, лодка, на борту которой находилось порядка 60 человек, перевернулась во вторник у берегов штата Ракхайн. В результате погиб по меньшей мере 21 человек, среди которых девять детей. Многие числятся пропавшими без вести.

"Большинство пассажиров являлись внутренне перемещенными лицами из лагеря Син Тет Мо (Sin Tet Maw)", — заявил Перон. Он отметил, что люди ехали в город Ситуэ за покупками.