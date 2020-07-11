Более 20 человек погибли из-за схода оползней в Непале

Несколько оползней сошли в провинции Гандаки в центральной части Непала из-за проливных дождей

Несколько оползней сошли в провинции Гандаки в центральной части Непала из-за проливных дождей, 24 человека погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили местные власти.

Прошедшие в регионе дожди в четверг вечером и пятницу утром вызвали оползни в четырех районах провинции. В четырех районах Гандаки в результате разгула стихии погибли 13 человек, несколько сотен получили ранения, 34 пропали без вести.

Больше всего пострадал район Мьягди. Там из-за схода оползней под землей оказались около 40 домов, более 400 человек, которых затронула стихия, нашли убежище в здании местной администрации и школы.