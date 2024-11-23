Более 20 беженцев из Сомали погибли в океане по пути на Коморы

Не менее 22 сомалийских беженцев погибли, пытаясь добраться на двух лодках из своей страны до Коморских островов по Индийскому океану.

Не менее 22 сомалийских беженцев погибли, пытаясь добраться на двух лодках из своей страны до Коморских островов по Индийскому океану.

Как передает Report, об этом сообщил официальный телеканал Мадагаскара TVM.

Согласно информации, две группы беженцев общей численностью не менее 70 человек 2 ноября решили добраться на двух лодках из Сомали до Коморских островов, по пути у лодок отказали двигатели и они стали дрейфовать. Отмечается, что впоследствии течение снесло их до острова Нуси-Ирандза у северо-западного побережья Мадагаскара. Малагасийские рыбаки обнаружили на одной из лодок 25 человек, на другой - 23.

По рассказам спасенных беженцев, остальные скончались по пути от жары и жажды либо выпали за борт и утонули. Оставшимся в живых сомалийцам оказывается медицинская помощь.

Малагасийские власти отмечают увеличение за последнее время притока беженцев из Сомали в страну, говорится в сообщении.