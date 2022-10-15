Более 2 тыс. человек посетили церемонию похорон Синдзо Абэ в его родной префектуре

Более 2 тыс. человек пришли проститься с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время проведенной в субботу похоронной церемонии в его родной префектуре Ямагути.

Более 2 тыс. человек пришли проститься с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время проведенной в субботу похоронной церемонии в его родной префектуре Ямагути.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

"Мой муж любил префектуру Ямагути и делал большую работу для Японии. Это были богатые 67 лет его жизни", - сказала вдова политика Акиэ в своей речи.

В церемонии приняли участие депутаты японского парламента, представители властей префектуры Ямагути и входящих в нее муниципалитетов, а также около 100 зарубежных гостей в том числе из США и Южной Кореи. Гости почтили память Абэ минутой молчания, им также был показан фильм о его жизни и политической карьере.

Бывший премьер Абэ был застрелен 8 июля во время предвыборного митинга. 12 июля в токийском храме Дзодзёдзи прошла частная похоронная церемония по буддийскому обряду для членов семьи, близких друзей и соратников. Тело Абэ кремировали.