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Более 2 тыс. человек погибли в Индии в результате непогоды

Более 2 тыс. человек погибли в Индии в результате непогоды Более 2 тыс. человек погибли в Индии за последние четыре месяца в результате различных погодных явлений, вызванных сезонными дождями.
Другие страны
18 августа 2023 г. 20:12
Более 2 тыс. человек погибли в Индии в результате непогоды

Более 2 тыс. человек погибли в Индии за последние четыре месяца в результате различных погодных явлений, вызванных сезонными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство внутренних дел Индии.

Больше всего погибших отмечено в штатах Бихар и Химачал-Прадеш, где жертвами стихии стали соответственно 518 и 330 человек. Еще более 100 человек пропали без вести, 1,5 тыс. получили травмы в результате наводнений, сходов оползней, ударов молний и других природных явлений.

Почти 900 человек утонули во время наводнений, более 500 погибли от ударов молний, 186 стали жертвами сходов оползней. Причиной смерти еще более 450 человек стали другие факторы. Данные ведомства, которые приводит агентство Press Trust of India, охватывают период с 1 апреля по 17 августа. При этом сезон дождей в Индии, как правило, заканчивается в сентябре.

В 2022 году жертвами непогоды за весь год стали 2,2 тыс. человек.

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