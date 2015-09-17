Более 2 млн. детей в Сирии не могут учиться

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В благотворительной организации Save the Children подсчитали, что более двух миллионов детей, которые по-прежнему остаются в Сирии, не смогут посещать школы в этом году, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

С начала войны в 2011 году более четырех тысяч сирийских школ становились объектом нападения с воздуха, были обстреляны или взорваны.

Исследование, проведенное в начале очередного учебного года, показывает, что ситуация с образованием в Сирии катастрофическая.

Одна из главных мотиваций сирийских беженцев в Европе – лучше обустроить будущее своих детей.