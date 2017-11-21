Более 2,5 млн человек в Йемене лишились источников чистой воды

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Столица Йемена город Сана и Эль-Байда, центр одноименной провинции, пополнили список населенных пунктов страны, в которых отсутствует чистая вода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об это заявила в понедельник представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Иоланда Жакме.

"Сегодня Сана и Эль-Байда присоединились к списку", - сказала Жакме. Причиной остановки работы водопровода стало отсутствие топлива для насосных станций из-за блокады Йемена со стороны коалиции во главе с Саудовской Аравией, передает агентство Reuters.

Около 2,5 млн йеменцев остались без доступа к чистой воде в густонаселенных городах. В пятницу МККК сообщил, что доступа к чистой воде лишились жители трех городов Йемена, Саады, Таиз и Ходейда, которые являются центрами трех одноименных провинций. Кроме того, Жакме добавила, что системы водоснабжения и канализации в двух других йеменских городах, Дхамаре и Амране, теперь обеспечивают только половину обычной площади.