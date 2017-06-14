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    Более 190 законодателей США обвинили Трампа в нарушении конституции

    В числе обвинителей по меньшей мере 30 сенаторов и 166 членов Палаты представителей© Report.az

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/  Более 190 американских законодателей-демократов направили иск в федеральный суд, обвинив президента США Дональда Трампа в получении финансовых средств иностранных правительств, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Согласно иску, с момента вступления в должность Трамп не запрашивал одобрения конгресса на получение иностранного финансирования своего бизнеса.

    В числе обвинителей по меньшей мере 30 сенаторов и 166 членов Палаты представителей. 

    Впервые так много законодателей направляют иск против президента США.

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