Более 190 законодателей США обвинили Трампа в нарушении конституции

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Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Более 190 американских законодателей-демократов направили иск в федеральный суд, обвинив президента США Дональда Трампа в получении финансовых средств иностранных правительств, cообщает Report со ссылкой на Reuters.

Согласно иску, с момента вступления в должность Трамп не запрашивал одобрения конгресса на получение иностранного финансирования своего бизнеса.

В числе обвинителей по меньшей мере 30 сенаторов и 166 членов Палаты представителей.

Впервые так много законодателей направляют иск против президента США.