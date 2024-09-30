Более 190 человек погибли в результате наводнений в Непале

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в минувшие выходные в Непале, достигло 193 человек.

Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями в минувшие выходные в Непале, достигло 193 человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным местных властей, еще 96 получили ранения, 31 числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что в основном люди погибли в столице Непала - Катманду, где прошли сильные дожди.

В воскресенье и понедельник погода улучшилась, что позволило активизировать спасательные и восстановительные работы.