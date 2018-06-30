Более 177 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в провинции Хомс и Восточной Гуте

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Более 177 тыс. сирийских беженцев вернулись в свои дома в провинции Хомс и Восточная Гута, в том числе более 280 человек за прошедшие сутки.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70 тысяч 634 жителя Восточной Гуты и 106 тысяч 585 жителей провинции Хомс», - отметил он.

По его словам, в населённом пункте Касири-Карабеси провинции Хомс открыта дорога Хомс-Масьяф при участии министра транспорта Сирии и глав администраций населенных пунктов провинции Хомс.