​Более 175 аварий произошло в канадском Эдмонтоне из-за снегопада

Более 175 дорожно-транспортных происшествий произошло в канадском Эдмонтоне в провинции Альберта после первого в нынешнем сезоне мощного снегопада.

Как передает Report, oб этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на Национальное метеобюро.

Снегопад начался в ночь на 9 ноября. В результате выпало до 20 см снега, а в городе произошло значительное число авария — полиция зафиксировала 176 ДТП. Не менее 13 человек получили травмы.

В городе продолжают работать около 600 единиц снегоуборочной техники. Осадки все еще продолжаются. Руководитель работ Эндрю Грант заявил, что власти будут следить за ситуацией и по мере надобности готовы привлекать снегоуборочную технику по контракту.