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Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле".
Другие страны
1 июня 2024 г. 15:25
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в Крокусе

Более 1700 человек были признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в тексте постановления суда в отношении четырех обвиняемых.

"В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке.

Напомним, что теракт в "Крокус сити холле" был совершен 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

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Версия на английском языке Over 1,700 recognized as victims in Crocus City Hall terror attack case

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