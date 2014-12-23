 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Более 17 тыс. человек вышли на антиисламские демонстрации в Германии

    В Дрездене прошла антиисламская демонстрация

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Дрездене (Германия) прошла антиисламская демонстрация, в которой приняли участие более 17 тыс. человек, сообщила Report со ссылкой BBC News.

    Подобные демонстрации прошли и в некоторых других городах Германии. Демонстрация организованна движением PEGIDA - "Европейцы-патриоты против исламизации Запада".

    Со своей стороны, демонстранты отрицают, что они являются представителями экстремистских или праворадикальных партий. Они подчеркивают, что выступают в защиту христианских ценностей в Европе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi