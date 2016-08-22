Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Более 17 тыс. человек будут обеспечивать безопасность хаджа в Саудовской Аравии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, глава управления гражданской обороны, генерал Сулейман бен Абдалла аль-Амр заявил, что этот план, суть которого сводится к мобилизации всех имеющихся в стране ресурсов, был утвержден министром внутренних дел принцем Мухаммедом бен Наифом Аль Саудом, который также является председателем комитета по делам хаджа.

"Более 17 тыс. служащих органов безопасности будут заняты в организации хаджа, при этом будут использованы 3 тыс. единиц техники. В местах размещения паломников в Мекке и Медине планируется провести информационные кампании. С этой целью будут активно задействованы не только традиционные СМИ, но и социальные сети", - заявил генерал.