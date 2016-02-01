Более 150 тысяч жителей Калифорнии остались без света и тепла из-за непогоды

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В южной части американского штата Калифорния из-за штормового ветра и проливных дождей более 150 тыс. жителей остались без света и тепла, сообщает Report со ссылкой на CNN.

В городе Сан-Диего, по словам представителя городской полиции, при падении дерева на автомобиль погиб водитель транспортного средства.

Энергетическая компания Southern California Edison направила рабочих для помощи около 80 тыс. своих клиентов, чтобы восстановить им электроснабжение.