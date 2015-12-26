Более 150 тысяч человек эвакуированы в Южной Америке из-за наводнения

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Более 150 тысяч человек покинули свои дома в южной части Южной Америки из-за продолжающихся третий день наводнений, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Подобных паводков не наблюдалось в регионе уже десятки лет. Больше всего от стихии пострадал Парагвай. Президент Парагвая Орасио Кортес ввел в стране чрезвычайное положение. Уровень воды в реке Парагвай уже практически приблизился к критическому. Новый приток воды угрожает затопить всю столицу страны Асунсьон и прилегающие районы. Власти Парагвая готовятся к эвакуации всего населения, живущего по берегам реки, - еще десяток тысяч человек.

От мощеных тропических дождей повысился уровень большинства рек также в Уругвае, Аргентине и Бразилии. На севере Аргентины эвакуированы около 20 тысяч человек. В южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул покинуть свои дома были вынуждены около 1800 семей.