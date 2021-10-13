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Более 150 СМИ Афганистана прекратили работу

Более 150 СМИ Афганистана прекратили работу Журналистика в Афганистане стала одной из тех сфер, которая понесла наибольшие потери с момента захвата власти движением "Талибан".
Другие страны
13 октября 2021 г. 02:22
Более 150 СМИ Афганистана прекратили работу

Журналистика в Афганистане стала одной из тех сфер, которая понесла наибольшие потери с момента захвата власти движением "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с приходом талибов по меньшей мере 153 средства массовой информации прекратили работу, закрылись и местные бюро иностранных изданий.

Из-за кризисной ситуации в экономике страны - многие печатные издания из-за финансовых трудностей перешли полностью на онлайн-формат или закрылись.

"Неблагоприятно сказывается и политика цензуры, которая ожидаемо стала вводиться талибами", - рассказал один из собеседников ТАСС. Правозащитная организация Human Rights Watch указывает на то, что несмотря на данные обещания не препятствовать работе СМИ, "уважительно относящихся к исламским ценностям", талибы вводят правила и требования, что на практике мешает полноценному функционированию медиа. "Раньше мы писали о существующих в обществе проблемах, ситуации с правами женщин, могли дискутировать о действиях и решениях правительства, но с приходом талибов такой возможности нет", - отметил один из афганских журналистов, который был вынужден уехать из страны, в том числе из-за того, что ранее в своих материалах выступал с критикой в отношении "Талибана".

"Давление на себе испытывают не только социально-политически ориентированные СМИ, именно развлекательные медиа в первую очередь стали жертвами обстоятельств, так как их контент не соответствовал нормам ислама", - добавил он.

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