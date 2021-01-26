Более 150 человек задержаны в ходе вечерних беспорядков в Нидерландах

Правоохранительные органы Нидерландов задержали более 150 человек в ходе беспорядков, вызванных введением в стране комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Правоохранительные органы Нидерландов задержали более 150 человек в ходе беспорядков, вызванных введением в стране комендантского часа в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник глава полиции Виллем Вуленерс в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (НТК).

"Задержано как минимум 150 человек, - отметил он. - К настоящему моменту в большинстве городов страны вновь воцарилось спокойствие. Исключение составляют города Роттердам и Хертогенбос, куда направлен спецназ для разгона демонстрантов".

Отметим, что ранее сообщалось о 70 задержанных.

По данным НТК, проблемы в понедельник вечером наблюдались также в Амстердаме, Гелене, Зволле, Тилбурге и Харлеме.