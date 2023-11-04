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Более 150 человек пострадали при ударе ВВС Израиля по школе в лагере Джебалия

Более 150 человек пострадали при ударе ВВС Израиля по школе в лагере Джебалия Более 150 человек пострадали в результате удара израильских ВВС по зданию школы Аль-Фахура, расположенной в лагере палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 14:05
Более 150 человек пострадали при ударе ВВС Израиля по школе в лагере Джебалия

Более 150 человек пострадали в результате удара израильских ВВС по зданию школы Аль-Фахура, расположенной в лагере палестинских беженцев Джебалия на севере сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передал телеканал Al Hadath.

По его данным, при бомбардировке есть погибшие. Их точное число до сих пор неизвестно.

Как указывает палестинское Министерство здравоохранения, в последние недели школа Аль-Фахура стала крупнейшим приютом для жителей сектора, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наземной операции израильских сил на севере палестинского анклава. В настоящее время на территории этой школы находятся несколько тысяч перемещенных лиц.

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Версия на английском языке Over 150 people injured in Israeli air force strike on school in Jabalia camp

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