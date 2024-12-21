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Более 150 человек арестованы в Гонконге за интернет-мошенничество и телефонные аферы

Более 150 человек арестованы в Гонконге за интернет-мошенничество и телефонные аферы Полиция Гонконга арестовала 154 человека в ходе трехнедельной операции против мошенников, использовавших интернет и телефонные схемы для обмана своих жертв на сумму более 280 млн гонконгских долларов (36 млн долларов США).
Другие страны
21 декабря 2024 г. 13:41
Более 150 человек арестованы в Гонконге за интернет-мошенничество и телефонные аферы

Полиция Гонконга арестовала 154 человека в ходе трехнедельной операции против мошенников, использовавших интернет и телефонные схемы для обмана своих жертв на сумму более 280 млн гонконгских долларов (36 млн долларов США).

Об этом передает Report со ссылкой на китайские СМИ.

В ходе рейдов на мошеннические синдикаты, которые проводились с 2 декабря по прошлую пятницу, были задержаны 119 мужчин и 35 женщин в возрасте от 15 до 72 лет по подозрению в присвоении имущества путем обмана, отмывании денег и мошенничестве.

Ущерб в результате этих мошеннических действий был нанесен 214 гражданам. Один из пострадавших сообщил о потере 5,18 млн гонконгских долларов (666 тыс. долларов США), сообщили в полиции.

Мошенники, выдававшие себя за представителей службы поддержки известных компаний электронной коммерции, платежных платформ и телекоммуникационных компаний, связывались с жертвами по телефону.

По информации, на жертв оказывалось давление с требованием быстрого перевода денег на указанные счета, чтобы избежать негативного влияния на их кредитный рейтинг. Многие жертвы были введены в заблуждение такой спешкой, что заставляло их действовать импульсивно и попадать в ловушку.

Полиция заявила, что осужденным за подобные преступления грозит тюремное заключение от 10 до 14 лет.

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