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    Более 140 мирных жителей стали жертвами войны в Сирии за последние 5 дней

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Кровопролитие в Сирии не прекращается несмотря на принятие резолюции СБ ООН по гуманитарному перемирию в этой стране.

    Как передает Report, в период с 25 февраля по 3 марта жертвами обстрелов и авиаударов в Сирии стали 146 мирных жителей, в том числе 38 детей и 21 женщина, говорится в докладе Сирийский сети по правам человека (SNHR).

    В результате атак и обстрелов сил режима Башара Асада погибли 114 человек, в том числе 22 ребенка и 16 женщин. Еще пять гражданских лиц стали жертвами авиаударов ВКС России.

    Жертвами ударов ВВС Международной коалиции стали 16 сирийцев, в том числе 10 детей и четыре женщины.

    От рук террористов ДЕАШ погибли пять мирных жителей, в том числе четыре ребенка. Причастные к смерти еще шестерых, в том числе двух детей не установлены.

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