Более 140 человек в Таиланде погибли в ДТП за три дня новогодних каникул

Более 140 человек в Таиланде погибли в ДТП за три дня новогодних каникул

Свыше 140 человек погибли в Таиланде в результате дорожно-транспортных происшествий в течение трех дней новогодних каникул.

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