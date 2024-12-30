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Более 140 человек в Таиланде погибли в ДТП за три дня новогодних каникул

Более 140 человек в Таиланде погибли в ДТП за три дня новогодних каникул Свыше 140 человек погибли в Таиланде в результате дорожно-транспортных происшествий в течение трех дней новогодних каникул.
Другие страны
30 декабря 2024 г. 18:40
Более 140 человек в Таиланде погибли в ДТП за три дня новогодних каникул

Свыше 140 человек погибли в Таиланде в результате дорожно-транспортных происшествий в течение трех дней новогодних каникул.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Nation.

По данным таиландского Центра безопасности дорожного движения, с 27 по 29 декабря произошло более 870 ДТП, в которых пострадали свыше 840 человек. Отмечается, что основными причинами аварий были превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и нарушение рядности движения. Большинство инцидентов произошло с участием мотоциклистов.

Министр юстиции Таиланда Тхави Содсонг распорядился усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, в том числе устанавливать контрольно-пропускные пункты возле мест проведения фестивалей, чтобы проверять водителей на предмет употребления алкоголя. Он также добавил, что будут предприняты усилия по повышению осведомленности населения о наказании за вождение в нетрезвом виде.

Отметим, что новогодние каникулы начались в Таиланде с 27 декабря и продлятся до 3 января. Жители королевства предпочитают проводить эти дни в родных провинциях, куда они добираются, в том числе на личном автотранспорте, в результате чего возрастает аварийность на дорогах.

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