Более 140 человек в Таиланде погибли в ДТП за три дня новогодних каникул

Свыше 140 человек погибли в Таиланде в результате дорожно-транспортных происшествий в течение трех дней новогодних каникул.
Как передает Report, об этом сообщила газета The Nation.
По данным таиландского Центра безопасности дорожного движения, с 27 по 29 декабря произошло более 870 ДТП, в которых пострадали свыше 840 человек. Отмечается, что основными причинами аварий были превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и нарушение рядности движения. Большинство инцидентов произошло с участием мотоциклистов.
Министр юстиции Таиланда Тхави Содсонг распорядился усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, в том числе устанавливать контрольно-пропускные пункты возле мест проведения фестивалей, чтобы проверять водителей на предмет употребления алкоголя. Он также добавил, что будут предприняты усилия по повышению осведомленности населения о наказании за вождение в нетрезвом виде.
Отметим, что новогодние каникулы начались в Таиланде с 27 декабря и продлятся до 3 января. Жители королевства предпочитают проводить эти дни в родных провинциях, куда они добираются, в том числе на личном автотранспорте, в результате чего возрастает аварийность на дорогах.