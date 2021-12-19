Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах

Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140.
Ранее было известно о 75 погибших.
Отмечается, что наибольшее число человеческих жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.
Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тыс человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.