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Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах

Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 21:53
Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах

Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа.

Ранее было известно о 75 погибших.

Отмечается, что наибольшее число человеческих жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.

Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тыс человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.

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Версия на азербайджанском языке Filippində "Rai" qasırğası 140 nəfərin həyatına son qoyub

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