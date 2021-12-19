Более 140 человек погибли из-за тайфуна Rai на Филиппинах

Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140.

Число жертв тайфуна Rai (местное название Odette) на Филиппинах возросло до 140.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом передает агентство Синьхуа.

Ранее было известно о 75 погибших.

Отмечается, что наибольшее число человеческих жертв на данный момент зафиксировано в провинции Бохоль. Как сообщил ее губернатор Артур Яп, поступила информация о 73 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере того, как местные власти собирают информацию из затронутых тайфуном районов, отмечает агентство.

Согласно данным Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC), из-за тайфуна более 332 тыс человек были эвакуированы в регионах Восточные Висайи, Центральные Висайи и Карага.