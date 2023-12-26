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Более 130 тыс. домов в Австралии остались без света из-за шторма

Более 130 тыс. домов в Австралии остались без света из-за шторма Свыше 130 тыс. домов остаются без света в штате Квинсленд в Австралии спустя сутки после того, как на регион обрушился шторм.
Другие страны
26 декабря 2023 г. 17:20
Более 130 тыс. домов в Австралии остались без света из-за шторма

Свыше 130 тыс. домов остаются без света в штате Квинсленд в Австралии спустя сутки после того, как на регион обрушился шторм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава правительства штата Стивен Майлз написал на своей странице в соцсети "X".

"В настоящий момент более 130 тыс. домов и предприятий остаются без света, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения", - говорится в публикации.

Сообщается, что шторм, который сопровождался градом и ливнем, обрушился на штат Квинсленд в ночь на вторник. Порывы ветра, согласно приведенным данным государственного бюро метеорологии Австралии, достигали почти 30 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliyada 130 mindən çox ev işıqsız qalıb
Версия на английском языке 1 dead, over 120,000 homes without power in severe storms in Australia's Queensland

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