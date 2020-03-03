​Более 130 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Грецией

Число мигрантов, которые перебрались из страны на территорию ЕС после принятия решения об открытии границы с Грецией для беженцев, превысило 130 тыс.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

"По состоянию на 09:15 число беженцев, которые покинули нашу страну через (провинцию) Эдирне, составляет 130 469", — написал министр в Twitter.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".