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    Более 130 мигрантов пропали без вести после крушения лодок у берегов Африки

    Баку. 29 ярваря. REPORT.AZ/ Пятеро погибли и ещё более 130 человек числятся пропавшими без вести, после того как у берегов Джибути перевернулись две лодки с мигрантами.

    Как передает Report, об этом сообщает Международная организация по миграции (IOM).

    Инцидент произошёл на северо-востоке страны в районе Обок. О случившемся сообщили местные жители, позже в указанном ими районе были обнаружены тела трёх женщин и двух мужчин, а также двое выживших.

    По имеющейся информации, трагедия произошла из-за перегрузки и сильных волн, примерно через 30 минут после того, как лодка с людьми отплыла от берега.

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