Более 13 тыс. человек пострадали из-за землетрясения в Китае

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Более 13 тыс. человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 5,4, произошедшего в понедельник в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 09.47 по местному времени в 29 км к северо-западу от города Цимэн. Очаг землетрясения залегал на глубине 14,6 км.

По данным местных властей, больше всего от землетрясения пострадал уезд Цзяньхэ. Были повреждены 3,1 тыс. домов, с крыш которых слетела черепица, в стенах появились трещины.

О погибших не сообщается. В настоящий момент в пострадавших от землетрясения районах ведутся восстановительные и спасательные работы.