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Более 13 млн тонн продовольствия было экспортировано из Украины в рамках "зерновой сделки"

Более 13 млн тонн продовольствия было экспортировано из Украины в рамках "зерновой сделки" Из украинских портов в воскресенье вышли три судна, в том числе зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН.
Другие страны
5 декабря 2022 г. 06:41
Более 13 млн тонн продовольствия было экспортировано из Украины в рамках зерновой сделки

Из украинских портов в воскресенье вышли три судна, в том числе зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"4 декабря три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 115 400 тонн зерна и другой агропродукции в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН судно BC Callisto перевозит 30 тысяч тонн пшеницы в Сомали для последующей передачи груза в Эфиопию.

Сухогруз Juniper (25 тысяч тонн ячменя и 30 тысяч тонн пшеницы) направляется в Израиль, сухогруз Akson Sara (30,4 тысяч тонн кукурузы) - в Турцию.

В украинские порты также направляются пять судов, которые 4 декабря прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 4 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 023 448 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1046 судов: 522 на прибытие в украинские порты и 524 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “Taxıl dəhlizi” ilə Ukraynadan 13 milyon məhsul ixrac edilib

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