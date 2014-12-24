Более 120 тысяч человек покинули дома из-за наводнения в Индонезии

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Более 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения в индонезийской провинции Ачех. Как сообщает Report со ссылкой на агентство dpa, об этом заявил представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии Сутопо Нугрохо.

Ливневые дожди затопили семь районов провинции Ачех. Сильнее всего пострадали восточный и северный районы, где уровень воды достигает четырех метров в высоту.

О жертвах стихии пока не сообщалось.