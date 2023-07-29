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Более 120 тыс. человек эвакуировали на юго-востоке Китая из-за тайфуна "Доксури"

Более 120 тыс. человек эвакуировали на юго-востоке Китая из-за тайфуна "Доксури" Тайфун "Доксури", обрушившийся на материковый Китай, стал причиной эвакуации 124 тыс. человек в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР.
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29 июля 2023 г. 17:04
Более 120 тыс. человек эвакуировали на юго-востоке Китая из-за тайфуна Доксури

Тайфун "Доксури", обрушившийся на материковый Китай, стал причиной эвакуации 124 тыс. человек в провинции Фуцзянь на юго-востоке КНР.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает South China Morning Post.

Всего бедствие затронуло свыше 724 тыс. человек. Тайфун вызвал затопление и сход оползней. В частности, в городском уезде Наньань некоторые жители оказались заблокированы в подтопленных домах. Власти уезда попросили сограждан запастись едой, водой и другими необходимыми вещами. В Фуцзяни накануне закрыли порты, паромные переправы и туристические достопримечательности, а в субботу в городском округе Фучжоу приостановили движение общественного транспорта.

"Доксури" стал самым сильным тайфуном, который переживала провинция Фуцзянь с момента начала метеорологических наблюдений здесь в 1950 году. В пятницу по меньшей мере пять городов в провинции установили рекорд по количеству выпавших за сутки осадков.

Утром тайфун "Доксури" сместился в провинцию Аньхой и ослаб до тропической депрессии. Однако Национальный метеорологический центр в субботу вновь объявил предупреждение "оранжевого" уровня в связи с обстановкой: это второй по значимости уровень погодной опасности.

В субботу и воскресенье тропические ливни прогнозируют в Пекине, Тяньцзине, провинции Шаньдун, Хэнань, Ляонин; в отдельных районах за час может выпасть более 80 мм осадков. Ненастная погода может установиться на территории проживания 130 млн человек.

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