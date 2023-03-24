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Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции

Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции По меньшей мере 123 сотрудника полиции и жандармерии пострадали во время подавления беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, задержаны более 80 человек.
Другие страны
24 марта 2023 г. 01:26
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции

По меньшей мере 123 сотрудника полиции и жандармерии пострадали во время подавления беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, задержаны более 80 человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава МВД республики Жеральд Дарманен в Twitter.

Министр поблагодарил правоохранителей и сотрудников пожарно-спасательной службы за их работу на манифестациях.

Отметим, что 23 марта во французских городах прошел девятый по счету день всеобщего протеста против пенсионной реформы. В Париже манифестация, начавшись мирно, быстро переросла в стычки агрессивно настроенных молодых людей с полицией. Для разгона хулиганов, закидывавших полицию бутылками, камнями и петардами, правоохранителям пришлось неоднократно применять слезоточивый газ.

Манифестации прошли в этот день в Марселе, Тулузе, Ренне, Нанте, Ницце, Бордо, Тулоне и Лионе. Во многих городах акции сопровождались ожесточенными столкновениями радикальных участников протеста с правоохранителями.

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