Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции

По меньшей мере 123 сотрудника полиции и жандармерии пострадали во время подавления беспорядков на акциях протеста против пенсионной реформы во Франции, задержаны более 80 человек.
Как передает
Министр поблагодарил правоохранителей и сотрудников пожарно-спасательной службы за их работу на манифестациях.
Отметим, что 23 марта во французских городах прошел девятый по счету день всеобщего протеста против пенсионной реформы. В Париже манифестация, начавшись мирно, быстро переросла в стычки агрессивно настроенных молодых людей с полицией. Для разгона хулиганов, закидывавших полицию бутылками, камнями и петардами, правоохранителям пришлось неоднократно применять слезоточивый газ.
Манифестации прошли в этот день в Марселе, Тулузе, Ренне, Нанте, Ницце, Бордо, Тулоне и Лионе. Во многих городах акции сопровождались ожесточенными столкновениями радикальных участников протеста с правоохранителями.