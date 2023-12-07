Более 11 тыс. египтян и иностранцев эвакуировали из Газы в Египет с начала эскалации

Более 11 тыс. египтян и иностранцев эвакуировали из Газы в Египет с начала эскалации

Более 11 тыс. египтян, граждан других государств были эвакуированы на территорию Египта из сектора Газа с начала эскалации напряженности в палестинском анклаве.

https://static.report.az/photo/9de1e6d1-b947-3bbd-aed3-c6670f6fcd3e.jpeg https://static.report.az/photo/9de1e6d1-b947-3bbd-aed3-c6670f6fcd3e.jpeg

Более 11 тыс. египтян, граждан других государств были эвакуированы на территорию Египта из сектора Газа с начала эскалации напряженности в палестинском анклаве. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван. "Из сектора Газа были эвакуированы 11 067 египтян и иностранных граждан с начала в октябре нынешнего года резкой эскалации напряженности в анклаве", - отметил Рашван. Он добавил, что египетские власти на постоянной основе держат открытым контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Газой для перехода частных лиц и доставки гуманитарных грузов, а "любые препятствия на пограничном переходе вызваны действиями израильской стороны". Рашван сообщил, что, по его сведениям, с 21 октября по настоящее время в сектор направлено 3 313 грузовиков с гуманитарной помощью жителям Газы, включая топливо и бытовой газ. Он добавил, что из палестинского анклава на территорию Египта были переправлены 682 человека, получивших ранения. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Over 11,000 Egyptians and foreigners evacuated from Gaza to Egypt since escalation began