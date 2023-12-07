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Более 11 тыс. египтян и иностранцев эвакуировали из Газы в Египет с начала эскалации

Более 11 тыс. египтян и иностранцев эвакуировали из Газы в Египет с начала эскалации Более 11 тыс. египтян, граждан других государств были эвакуированы на территорию Египта из сектора Газа с начала эскалации напряженности в палестинском анклаве.
Другие страны
7 декабря 2023 г. 16:37
Более 11 тыс. египтян и иностранцев эвакуировали из Газы в Египет с начала эскалации

Более 11 тыс. египтян, граждан других государств были эвакуированы на территорию Египта из сектора Газа с начала эскалации напряженности в палестинском анклаве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван.

"Из сектора Газа были эвакуированы 11 067 египтян и иностранных граждан с начала в октябре нынешнего года резкой эскалации напряженности в анклаве", - отметил Рашван.

Он добавил, что египетские власти на постоянной основе держат открытым контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Газой для перехода частных лиц и доставки гуманитарных грузов, а "любые препятствия на пограничном переходе вызваны действиями израильской стороны".

Рашван сообщил, что, по его сведениям, с 21 октября по настоящее время в сектор направлено 3 313 грузовиков с гуманитарной помощью жителям Газы, включая топливо и бытовой газ. Он добавил, что из палестинского анклава на территорию Египта были переправлены 682 человека, получивших ранения.

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Версия на английском языке Over 11,000 Egyptians and foreigners evacuated from Gaza to Egypt since escalation began
Версия на азербайджанском языке Qəzzadan Misirə təxliyə edilən xarici vətəndaşların sayı açıqlanıb

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