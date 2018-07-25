Более 11 тыс. человек в Мексике были убиты преступными группировками в I полугодии

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Мексиканские организованные преступные группировки и сообщества убили с января по июнь 2018 года 11,2 тыс. человек на территории страны. Это на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник общественная организация Semaforo Delictivo.

"Растет наркоторговля, растет число расправ, умышленных убийств, убийств женщин, угонов автомобилей, насилие в семьях, - сказал в эфире телеканала Televisa глава организации Сантьяго Роэль. - Снизилось число похищений, ограблений домов и магазинов, случаев вымогательства и нанесения телесных повреждений". По словам Роэля, всего в I полугодии умышленных убийств в стране было совершено на 15% больше, чем годом ранее.

Результаты последнего опроса общественного мнения, проведенного Национальным институтом статистики и географии, свидетельствуют, что почти 75% мексиканцев не чувствуют себя в безопасности по месту жительства. В латиноамериканской стране проживают более 127 млн человек.

В 2017 году в Мексике было совершено свыше 29 тыс. убийств, больше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет. В текущем году этот показатель может быть превышен, несмотря на усилия властей по борьбе с преступностью.