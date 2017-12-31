Более 100 жертв террористов обнаружены в массовом захоронении в окрестностях Ракки

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Останки как минимум 115 человек, ставших жертвами массовых расправ террористов ИГИЛ были обнаружены в районе сирийской Ракки.

Как передает Report, информацию об этом распространило агентство САНА в субботу, 30 декабря.

Трупы доставлены в военный госпиталь для проведения экспертизы и установления личностей погибших, сообщает ТАСС.

Очевидцы говорят, что пока найдены две траншеи с телами, среди которых есть и военнопленные, и гражданские лица.