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    Более 100 жертв террористов обнаружены в массовом захоронении в окрестностях Ракки

    Трупы доставлены в военный госпиталь для проведения экспертизы и установления личностей погибших

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Останки как минимум 115 человек, ставших жертвами массовых расправ террористов ИГИЛ были обнаружены в районе сирийской Ракки.

    Как передает Report, информацию об этом распространило агентство САНА в субботу, 30 декабря.

    Трупы доставлены в военный госпиталь для проведения экспертизы и установления личностей погибших, сообщает ТАСС.

    Очевидцы говорят, что пока найдены две траншеи с телами, среди которых есть и военнопленные, и гражданские лица.

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