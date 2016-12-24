 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Более 100 тысяч человек покинули дома из-за наводнения в Индонезии

    В регионе введен режим ЧС до 4 января

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Более чем 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома в связи с наводнением в центральной части Индонезии, передает Report cо ссылкой на "Синьхуа".

    Наводнение привело к закрытию главного аэропорта, значительно пострадала инфраструктура: повреждены 20 тысяч домов, два моста и более 60 медицинских учреждений. Стихия нарушила коммуникации и электроснабжение. 

    Как заявил представитель местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, в регионе введен режим ЧС до 4 января. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi