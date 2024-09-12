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Более 100 тыс. жителей Луизианы остались без света из-за урагана "Франсин"

Более 100 тыс. жителей Луизианы остались без света из-за урагана "Франсин" Почти 110 тыс. жителей штата Луизиана в США остались без электричества после того, как на штат в среду обрушился ураган "Франсин".
Другие страны
12 сентября 2024 г. 06:45
Более 100 тыс. жителей Луизианы остались без света из-за урагана Франсин

Почти 110 тыс. жителей штата Луизиана в США остались без электричества после того, как на штат в среду обрушился ураган "Франсин".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.us.

По его сведениям, в настоящее время в Луизиане без света остаются 109,5 тыс. пользователей. Информации о возможных жертвах удара стихии пока не приводится.

Ураган "Франсин" обрушился на юг Луизианы в среду вечером, ранее он усилился до второй категории по шкале Саффира - Симпсона, сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 43 м/с.

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